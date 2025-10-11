Usa Trump si è vaccinato contro influenza e covid

Il presidente Usa Donald Trump, duranta una visita medica avvenuta venerdì, ha ricevuto la sua vaccinazione antinfluenzale annuale e un richiamo del vaccino contro il covid-19. (tgcom24.mediaset.i) (adnkronos) – Donald Trump gode di “ottima salute generale”. A dichiararlo è stato il suo medico dopo che il 79enne leader della Casa Bianca, il presidente più anziano. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Trump in «ottima salute», il medico: «Età cardiaca di 14 più giovane di quella cronologica. Vaccinato per influenza e Covid»

