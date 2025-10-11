Dopo il primo accordo di pace tra Israele e Hamas, proposto da Donald Trump, i venti di guerra in Medio Oriente si sono affievoliti. Non si può dire lo stesso per l’Italia, che rimane assediata nelle piazze dai vendicativi pro-Pal. Ieri, a Firenze, duemila persone hanno sfilato in un corteo contro il governo Meloni, che poi è terminato davanti al consolato americano. Alla fine della contestazione, i manifestanti hanno iniziato ad urlare “Usa terroristi” davanti alle camionette della Polizia che bloccavano il passaggio. Insomma, la pace a Gaza sta arrivando grazie all’impegno diplomatico degli Stati Uniti, ma c’è chi ancora sostiene che il cattivo sia Trump. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Usa terroristi”, gazzarra dei pro Pal a Firenze sotto il consolato. Kefiah e slogan antisionisti… per la ‘pace’ (video)