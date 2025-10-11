Usa terroristi gazzarra dei pro Pal a Firenze sotto il consolato Kefiah e slogan antisionisti… per la ‘pace’ video
Dopo il primo accordo di pace tra Israele e Hamas, proposto da Donald Trump, i venti di guerra in Medio Oriente si sono affievoliti. Non si può dire lo stesso per l’Italia, che rimane assediata nelle piazze dai vendicativi pro-Pal. Ieri, a Firenze, duemila persone hanno sfilato in un corteo contro il governo Meloni, che poi è terminato davanti al consolato americano. Alla fine della contestazione, i manifestanti hanno iniziato ad urlare “Usa terroristi” davanti alle camionette della Polizia che bloccavano il passaggio. Insomma, la pace a Gaza sta arrivando grazie all’impegno diplomatico degli Stati Uniti, ma c’è chi ancora sostiene che il cattivo sia Trump. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Dall’avvocato nemico delle Br (e infatti preferiva New York all’Italia) al suo nome in un biglietto dei terroristi. Marco Benedetto da leggere Per tutti gli articoli visita www.mowmag.com - facebook.com Vai su Facebook
Usa, giudice ordina espulsione del leader delle proteste pro-Pal - Un giudice della Louisiana ha ordinato l'espulsione in Algeria o in Siria di Mahmoud Khalil, dopo che il noto leader della protesta filopalestinese negli Usa ha omesso di rivelare informazioni sulla ... Riporta ansa.it