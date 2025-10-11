USA | stand della Cina brilla alla rassegna commerciale IMEX America 2025

Con un’ampia gamma di risorse turistiche e nuovi prodotti, lo stand della Cina ha brillato all’IMEX America 2025, attirando folle di visitatori e rappresentanti aziendali per scambi e cooperazione. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma660678666067862025-10-11usa-stand-della-cina-brilla-alla-rassegna-commerciale-imex-america-2025 Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

