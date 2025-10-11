Usa sparatoria dopo partita di football in Mississippi | 4 morti e 20 feriti

Quattro persone sono morte in una sparatoria a Leland, piccola città della regione del Delta del Mississippi, dopo una partita di football per l’homecoming. Lo ha detto il senatore dello stato del Mississippi Derrick Simmons, spiegando che la sparatoria è avvenuta nel centro della città, dove la gente si era radunata dopo la partita. Venti persone sono rimaste ferite. Tra queste, ha riferito Simmons all’Associated Press, quattro sono state portate in ospedale a Greenville e poi trasferite in aereo in un ospedale più grande nella capitale dello Stato, Jackson, dove si trovano in condizioni critiche. 🔗 Leggi su Lapresse.it

