Urbano Cairo si racconta | Nel Toro ho messo 72 milioni di euro di tasca mia

Torinotoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Festival dello Sport, organizzato da La Gazzetta dello Sport e in corso di svolgimento a Trento, Urbano Cairo ha ripercorso vent’anni di presidenza del Torino. Un racconto intenso, nel quale l’imprenditore alessandrino — torinese d’adozione e ormai figura centrale del panorama sportivo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: urbano - cairo

Urbano Cairo prepara un colpaccio per La7: che smacco per la Rai

LA7, URBANO CAIRO SI PREPARA PER IL COLPO DELL’ESTATE: “TRATTATIVE AVANZATE”

Al centro più aspiranti leader che elettori: un sondaggio svela le ambizioni di Urbano Cairo. Lui smentisce: «Io? Quale sondaggio?»

urbano cairo racconta toroCairo tra passione e pragmatismo: vent'anni di Toro raccontati a Trento - E cosa resta di un presidente se non il suo bilancio umano, prima ancora che sportivo? Si legge su giornalelavoce.it

Urbano Cairo si racconta: “Nel Toro ho messo 72 milioni di euro di tasca mia” - Dal 2005 a oggi, il presidente granata ha ripercorso 20 anni di Toro: “Non rimarrò a vita, ma non lo darò a chi non garantisce la sua storia” ... Segnala torinotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Urbano Cairo Racconta Toro