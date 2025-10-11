Urbano Cairo si racconta | Nel Toro ho messo 72 milioni di euro di tasca mia
Al Festival dello Sport, organizzato da La Gazzetta dello Sport e in corso di svolgimento a Trento, Urbano Cairo ha ripercorso vent’anni di presidenza del Torino. Un racconto intenso, nel quale l’imprenditore alessandrino — torinese d’adozione e ormai figura centrale del panorama sportivo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Urbano Cairo prepara un colpaccio per La7: che smacco per la Rai
LA7, URBANO CAIRO SI PREPARA PER IL COLPO DELL'ESTATE: "TRATTATIVE AVANZATE"
Al centro più aspiranti leader che elettori: un sondaggio svela le ambizioni di Urbano Cairo. Lui smentisce: «Io? Quale sondaggio?»
Cairo tra passione e pragmatismo: vent'anni di Toro raccontati a Trento
Urbano Cairo si racconta: "Nel Toro ho messo 72 milioni di euro di tasca mia" - Dal 2005 a oggi, il presidente granata ha ripercorso 20 anni di Toro: "Non rimarrò a vita, ma non lo darò a chi non garantisce la sua storia"