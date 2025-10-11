Uomo ucciso a coltellate in strada a Roma | un fermato

Un uomo è stato ucciso a coltellate stamattina a Roma. La polizia ha fermato il presunto aggressore. E’ accaduto a largo Sperlonga in zona Grottarossa. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni il cittadino senegalese di 39 anni, mentre stava litigando con la compagna in strada, è stato aggredito con un coltello. Immediatamente soccorso da personale del 118, è stato trasportato all’ospedale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Uomo ucciso a coltellate in strada a Roma | un fermato

