Uomo ucciso a coltellate in strada a Roma | un fermato

Un uomo è stato ucciso a coltellate stamattina a Roma. La polizia ha fermato il presunto aggressore. E' accaduto a largo Sperlonga in zona Grottarossa. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni il cittadino senegalese di 39 anni, mentre stava litigando con la compagna in strada, è stato aggredito con un coltello. Immediatamente soccorso da personale del 118, è stato trasportato all'ospedale.

