Un uomo è stato ucciso a coltellate stamattina in strada a Roma. La polizia ha fermato il presunto aggressore. È accaduto a largo Sperlonga in zona Grottarossa. Secondo quanto. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Uomo ucciso a coltellate in strada a Roma, il 39enne senegalese «aggredito mentre litigava con la compagna». Un fermato