Uomo ucciso a coltellate in strada a Roma il 39enne senegalese aggredito mentre litigava con la compagna Un fermato

Ilmessaggero.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato ucciso a coltellate stamattina in strada a Roma. La polizia ha fermato il presunto aggressore. È accaduto a largo Sperlonga in zona Grottarossa. Secondo quanto. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

uomo ucciso a coltellate in strada a roma il 39enne senegalese aggredito mentre litigava con la compagna un fermato

© Ilmessaggero.it - Uomo ucciso a coltellate in strada a Roma, il 39enne senegalese «aggredito mentre litigava con la compagna». Un fermato

In questa notizia si parla di: uomo - ucciso

Tragedia lungo i binari: uomo travolto e ucciso da un treno

‘É morto davanti ai miei occhi’: il racconto choc della moglie dell’uomo ucciso da una risonanza magnetica

Roma, uomo investito e ucciso in viale Kant: arrestato 21enne

uomo ucciso coltellate stradaUomo ucciso a coltellate in strada a Roma, il 39enne «aggredito mentre litigava con la compagna». Un fermato - Un uomo è stato ucciso a coltellate stamattina in strada a Roma. Secondo ilmessaggero.it

uomo ucciso coltellate stradaUcciso a coltellate da un uomo mentre litiga in strada con la compagna: orrore a Roma - Secondo quanto riferito da alcuni testimoni un 39enne senegalese è ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Uomo Ucciso Coltellate Strada