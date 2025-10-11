Uomo morto dopo essere stato colpito dal taser Salvini | Io sto con i carabinieri

Napolitoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Noi stiamo coi Carabinieri". Così su X il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e leader della Lega Matteo Salvini, in merito al fascicolo aperto dalla Procura di Napoli nei confronti di cinque carabinieri, con l'ipotesi di 'eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi' in relazione alla. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

