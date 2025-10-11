Uomini e donne pubblico in allarme sul noto volto | Ma è morto davvero?

News tv. “Ma é morto davvero?”. Uomini e donne, pubblico in allarme sul noto volto del programma – Nel mondo dei social basta un post, una voce di corridoio o una frase fraintesa per scatenare il caos. E così, in pochi minuti, una semplice indiscrezione si è trasformata in una notizia assurda, capace di allarmare migliaia di persone. È accaduto nelle ultime ore, quando il pubblico di Uomini e Donne si è ritrovato travolto da una voce infondata: la presunta morte di uno dei protagonisti più amati del dating show di Maria De Filippi. Un volto gentile, ironico, elegante. La notizia ha iniziato a circolare rapidamente, rimbalzando da un profilo all’altro, fino a diventare virale. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Uomini e donne”, pubblico in allarme sul noto volto: “Ma è morto davvero?”

In questa notizia si parla di: uomini - donne

Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Uomini e Donne, Brando lasciato sui social da Raffaella? Lei si sfoga e fa un avvertimento

Uomini e Donne, Brando Ephrikian risponde a Raffaella Scuotto: la verità sulle chat mai mostrate

Missionari senza confini @evacrosetta con Paolo Maria Braghini missionario in Amazzonia da 20 anni Puntata dedicata a uomini e donne che incarnano l’essenza del Vangelo @LVaticana @MaxMenichetti Domenica 5 ottobre ore 7,30 su #Rai3 e #RaiPl - X Vai su X

Cristiana è la nuova tronista di #UominieDonne! Se vuoi corteggiarla, iscriviti QUI https://www.wittytv.it/casting-classico/?from=go - facebook.com Vai su Facebook

“Martina De Ioannon e Ciro Solimeno sono in crisi?”/ Esplode la bomba dopo Uomini e donne - Dal messaggio di Gemma Galgani alla paura social, poi il gesto distensivo ... ilsussidiario.net scrive

Uomini e Donne, Rosario Guglielmi tronista: i commenti (negativi) del pubblico - Il nuovo tronista di Uomini e Donne è Rosario Guglielmi, ex protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island su Canale 5. Scrive comingsoon.it