Uomini e Donne Ciro e Martina tornano sui social | nuove rivelazioni sulla rottura

La rottura tra Ciro Solimeno e Martina De Ioannon continua a far discutere. Dopo settimane di indiscrezioni e ipotesi diffuse sui social, i due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno deciso di rompere il silenzio per chiarire almeno una parte delle voci che circolano sulla fine della loro storia. E lo hanno fatto direttamente attraverso i loro profili Instagram, rispondendo a una nota pagina di gossip. La fine della storia tra Ciro e Martina dopo Uomini e Donne. La relazione tra Ciro Solimeno e Martina De Ioannon era nata sotto i riflettori del Trono Classico di Maria De Filippi. Una storia che aveva conquistato il pubblico per la complicità e la dolcezza mostrata durante il percorso televisivo. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Ciro e Martina tornano sui social: nuove rivelazioni sulla rottura

In questa notizia si parla di: uomini - donne

Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Uomini e Donne, Brando lasciato sui social da Raffaella? Lei si sfoga e fa un avvertimento

Uomini e Donne, Brando Ephrikian risponde a Raffaella Scuotto: la verità sulle chat mai mostrate

Nonostante i baci con Arcangelo, Graziella non vuole proseguire la conoscenza con il cavaliere! #UominieDonne - X Vai su X

Cristiana è la nuova tronista di #UominieDonne! Se vuoi corteggiarla, iscriviti QUI https://www.wittytv.it/casting-classico/?from=go - facebook.com Vai su Facebook

Uomini e donne, Martina e Ciro si difendono, Pugnaloni: 'Farsa o stanno ancora insieme' - Lorenzo Pugnaloni ha criticato Martina e Ciro sui social: 'Postano cose che alludono a un tradimento e poi smentiscono, ci prendono in giro' ... Scrive it.blastingnews.com

Uomini e Donne, la verità di Ciro Solimeno dopo la fine con Martina De Ioannon: "Non voglio più essere frainteso" - Ciro Solimeno spiega la fine della sua chiacchieratissima e discussa storia con Martina De Ioannon, nata nel dating show di Uomini e Donne: "Non eravamo più felici" ... Lo riporta comingsoon.it