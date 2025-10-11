E così, al Palazzo Esposizioni di Roma, la città più contemporanea che esista, va in scena l'arte Fantastica del nuovo secolo. È da qui, dalla Quadriennale 2025, la diciottesima della sua storia, la mostra delle eccellenze creative nell'Italia contemporanea, che passa tutto ciò che sta succedendo, e che succederà a breve, nel mondo dell'arte. Esempi. Uno: come vede se stesso l'artista, e come vede gli altri. Due: cos'è l'artista nella sua individualità e nella sua indipendenza. Tre: come un gruppo di più artisti, tutti diversi, può creare un'opera collettiva che li esalti e li completi. Quattro: cos'è la rappresentazione al tempo delle immagini digitali, tra visibileinvisibile, presenzaassenza, ingannorealtà. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Un'"opera" perfetta grazie al direttore d'orchestra: Luca Beatrice