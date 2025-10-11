Uno sportello sulle energie rinnovabili
Un nuovo passo in avanti verso la sostenibilità: è stato inaugurato ieri mattina lo Sportello Cer, un punto informativo dedicato alle Comunità energetiche rinnovabili, che fornirà sostegno ai cittadini, all’Ufficio Urp di piazza Broletto. L’iniziativa, che ha visto l’impegno in prima fila dell’assessore all’Ambiente, Stefano Caserini, si inserisce nel progetto Cers Solare Lodigiana, la comunità energetica fondata dal Comune di Lodi e da numerosi altri partner del territorio, per favorire una partecipazione sempre maggiore di cittadini e imprese, accompagnandoli nel percorso verso la transizione energetica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: sportello - energie
Nasce un nuovo spazio per le associazioni e per chi ama il volontariato! Da martedì 14 ottobre, a Materia Spazio Libero (Via Confalonieri 5, Castronno), apre il nuovo sportello del #CSVInsubria, uno spazio pensato per sostenere il Terzo Settore e creare - facebook.com Vai su Facebook
Uno sportello sulle energie rinnovabili - Un nuovo passo in avanti verso la sostenibilità: è stato inaugurato ieri mattina lo Sportello Cer, un punto informativo ... Riporta msn.com
Autoproduzione da fonti rinnovabili: ultime istruzioni prima dell’invio delle domande - Chiude il prossimo 30 settembre 2025 lo sportello di Invitalia, riaperto l’8 luglio 2025, per poter fruire delle risorse residue e ancora ... Lo riporta ipsoa.it