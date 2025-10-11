uno sportello sulle energie rinnovabili

Un nuovo passo in avanti verso la sostenibilità: è stato inaugurato ieri mattina lo Sportello Cer, un punto informativo dedicato alle Comunità energetiche rinnovabili, che fornirà sostegno ai cittadini, all’Ufficio Urp di piazza Broletto. L’iniziativa, che ha visto l’impegno in prima fila dell’assessore all’Ambiente, Stefano Caserini, si inserisce nel progetto Cers Solare Lodigiana, la comunità energetica fondata dal Comune di Lodi e da numerosi altri partner del territorio, per favorire una partecipazione sempre maggiore di cittadini e imprese, accompagnandoli nel percorso verso la transizione energetica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

