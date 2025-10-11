Uno sportello psicologico gratuito nella sede di Teate Soccorso grazie alla collaborazione con Psycorà

Chietitoday.it | 11 ott 2025

Uno sportello psicologico gratuito per consulenze individuali, di coppia e familiari, rivolto a tutti coloro che ne sentano il bisogno. È il nuovo servizio offerto ai cittadini di Chieti grazie alla collaborazione fra l'associazione Psycorà e Teate Soccorso, enti del terzo settore cittadini. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: sportello - psicologico

