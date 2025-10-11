Uno spezzino al comando del Palinuro Un onore è come tornare a casa

La Spezia, 11 ottobre 2025 – Uno spezzino al comando di nave Palinuro. Gianluca Montella, capitano di fregata di 42 anni, dal 9 settembre è alla guida della prestigiosa nave scuola della Marina. Un incarico importante che arriva dopo numerose esperienze in Italia e all’estero. Cosa significa per lei essere il primo comandante spezzino di Nave Palinuro? “Per me è un onore. Sono figlio di un sottufficiale di Marina, un nocchiere, formato e specializzato nella vela e nel lavoro che sia il Vespucci sia il Palinuro fanno quotidianamente. Diciamo che la passione l’ho presa a casa. Ora mi ritrovo al comando di questa nave, alla Spezia, e per me è un po’ come tornare a casa, sono molto orgoglioso di essere qui” Una scelta, quella di approdare in Marina, presa molto presto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

