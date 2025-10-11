Uno spezzino al comando del Palinuro Un onore è come tornare a casa
La Spezia, 11 ottobre 2025 – Uno spezzino al comando di nave Palinuro. Gianluca Montella, capitano di fregata di 42 anni, dal 9 settembre è alla guida della prestigiosa nave scuola della Marina. Un incarico importante che arriva dopo numerose esperienze in Italia e all’estero. Cosa significa per lei essere il primo comandante spezzino di Nave Palinuro? “Per me è un onore. Sono figlio di un sottufficiale di Marina, un nocchiere, formato e specializzato nella vela e nel lavoro che sia il Vespucci sia il Palinuro fanno quotidianamente. Diciamo che la passione l’ho presa a casa. Ora mi ritrovo al comando di questa nave, alla Spezia, e per me è un po’ come tornare a casa, sono molto orgoglioso di essere qui” Una scelta, quella di approdare in Marina, presa molto presto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: spezzino - comando
ICYMI: In auto con duecento grammi di cocaina: scatta l'arresto: COSENZA - I Finanzieri del Comando Provinciale Cosenza, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo economico del territorio, hanno eseguito uno specifico servizio finalizzato a prevenire e re - facebook.com Vai su Facebook
Uno spezzino al comando del Palinuro. “Un onore, è come tornare a casa” - A 18 anni partì per inseguire la carriera militare, oggi è un capitano di fregata. Lo riporta lanazione.it
Lo spezzino Montella al comando del Palinuro. L’Accademia navale parla lericino con Tarabotto - Un detto che trova piena conferma nelle ultimi avvicendamenti in seno al naviglio e alle strutture della Marina Militare. Si legge su lanazione.it