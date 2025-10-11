Uno di noi | trama cast trailer e streaming del film su Rete 4
. Uno di noi è il film in onda questa sera, 11 ottobre 2025, in prima serata su Rete 4 e in prima visione dalle 21.20. Si tratta di un avvincente thriller del 2020 scritto e diretto da Thomas Bezucha. La pellicola, con protagonisti Diane Lane e Kevin Costner, è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 2013 scritto da Larry Watson. Dopo la morte del figlio, lo sceriffo in pensione George Blackledge e sua moglie Margaret lasciano il ranch in Montana per riprendere con loro il nipote, attualmente sotto la tutela di una famiglia matriarcale, guidata dalla spietata Blanche Weboy. 🔗 Leggi su Tpi.it
