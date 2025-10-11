"Da trent’anni mi chiedo perché hanno ammazzato mio padre in quella maniera, all’improvviso, in armeria. Una persona tranquillissima, precisa, faceva l’orto nel comune di Castel San Pietro, una vita rigorosamente familiare. Datemi una motivazione convincente". Nei suoi occhi c’è ancora lo stesso dolore di allora: Alberto Capolungo, presidente dell’associazione dei familiari delle vittime, parla a margine dell’incontro di presentazione di una ricca serie di eventi sulla vicenda della Uno Bianca. Suo padre Pietro fu ucciso il 2 maggio del 1991 in via Volturno, assieme alla titolare dell’armeria Licia Ansaloni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Uno Bianca, un caso aperto. I familiari delle vittime: "Le indagini vanno avanti. Speriamo nella tecnologia"