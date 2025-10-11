Uno Bianca un caso aperto I familiari delle vittime | Le indagini vanno avanti Speriamo nella tecnologia
"Da trent’anni mi chiedo perché hanno ammazzato mio padre in quella maniera, all’improvviso, in armeria. Una persona tranquillissima, precisa, faceva l’orto nel comune di Castel San Pietro, una vita rigorosamente familiare. Datemi una motivazione convincente". Nei suoi occhi c’è ancora lo stesso dolore di allora: Alberto Capolungo, presidente dell’associazione dei familiari delle vittime, parla a margine dell’incontro di presentazione di una ricca serie di eventi sulla vicenda della Uno Bianca. Suo padre Pietro fu ucciso il 2 maggio del 1991 in via Volturno, assieme alla titolare dell’armeria Licia Ansaloni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: bianca - caso
Caso crack Bologna, lo psichiatra Crepet boccia il sindaco Lepore: “È come alzare bandiera bianca”
Trump si vanta di aver rilanciato gli Usa ma i sondaggi e il caso Epstein spaventano la Casa Bianca: il nuovo episodio di “Nel Caso Te Lo Fossi Perso”
Caso Epstein, la Casa Bianca esclude il Wsj dal pool di giornalisti che seguirà Trump in Scozia
L'accusa di Bianca Berlinguer a Meloni: scoppia il caso, parole forti - facebook.com Vai su Facebook
La Casa Bianca minaccia licenziamenti di massa in caso di shutdown governativo. #ANSA - X Vai su X
Uno Bianca, un caso aperto. I familiari delle vittime: "Le indagini vanno avanti. Speriamo nella tecnologia" - Alberto Capolungo, presidente dell’associazione: "Anche il Ris è al lavoro . Segnala msn.com
Casa Bianca, Trump è aperto a un incontro con Putin - Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, quando manca meno di mezz'ora alla telefonata tra i ... Secondo ansa.it