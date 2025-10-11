United Rugby Championship | Zebre sterili gli Ospreys si impongono

Terzo turno dell’United Rugby Championship e al Dunraven Brewery Field di Bridgend sono scesi in campo i gallesi Ospreys e le Zebre Parma. Per gli emiliani si trattava della prima trasferta stagionale e arrivava dopo due bei successi nelle prime due giornate del torneo, mentre i gallesi erano ancora a caccia del primo successo. Ecco come è andata. Avvio molto equilibrato in Galles, dove Ospreys e Zebre faticano a trovare gli spazi per fare male all’avversario. Si deve arrivare, così, al quarto d’ora di gioco, quando sono i padroni di casa ad avere la fiammata vincente e palla che arriva a Phil Cokanasiga che schiaccia per il 7-0. 🔗 Leggi su Oasport.it

