United Rugby Championship | Zebre sterili gli Ospreys si impongono
Terzo turno dell’United Rugby Championship e al Dunraven Brewery Field di Bridgend sono scesi in campo i gallesi Ospreys e le Zebre Parma. Per gli emiliani si trattava della prima trasferta stagionale e arrivava dopo due bei successi nelle prime due giornate del torneo, mentre i gallesi erano ancora a caccia del primo successo. Ecco come è andata. Avvio molto equilibrato in Galles, dove Ospreys e Zebre faticano a trovare gli spazi per fare male all’avversario. Si deve arrivare, così, al quarto d’ora di gioco, quando sono i padroni di casa ad avere la fiammata vincente e palla che arriva a Phil Cokanasiga che schiaccia per il 7-0. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: united - rugby
Rugby, come sono cambiate Benetton Treviso e Zebre in vista della stagione 2025-2026 di United Rugby Championship
Rugby, inizia la stagione delle Zebre. Com’è cambiata la squadra e le ambizioni per lo United Rugby Championship
Rugby, inizia la stagione della Benetton Treviso. Com’è cambiata la squadra e le ambizioni per lo United Rugby Championship
Ecco la formazione designata per la gara casalinga contro i Lions Rugby Co Round 3 BKT United Rugby Championship 11.10.2025 #WeAreLions #BenettonRugby #BENvLIO - facebook.com Vai su Facebook
United Rugby Championship al via, Benetton Treviso e Zebre Parma (ma non solo) su Sky #SkySport - X Vai su X
United Rugby Championship: Zebre sterili, gli Ospreys si impongono - Terzo turno dell’United Rugby Championship e al Dunraven Brewery Field di Bridgend sono scesi in campo i gallesi Ospreys e le Zebre Parma. Lo riporta oasport.it
United Rugby Championship, le Zebre Parma a Bridgend a caccia del tris - Terzo impegno stagionale per le Zebre Parma nell’United Rugby Championship e la franchigia federale scenderà in campo a Bridgend contro gli Ospreys e ... Da oasport.it