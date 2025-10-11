United Rugby Championship | Treviso doma e domina i Lions con 4 mete di Lynagh
Terzo turno dell’United Rugby Championship e allo stadio Monigo sono scese in campo la Benetton Treviso e i Lions. Per i veneti era caccia al secondo successo consecutivo nel torneo, mentre i sudafricani erano reduci da due ko di misura nelle prime due uscite stagionali. Ecco come è andata. Partenza subito difficile per Treviso, che dopo neanche un minuto commette un’infrazione palla in mano nei propri 22 metri e i Lions vanno sulla piazzola con Smith per lo 0-3 iniziale. Poco dopo bell’attacco di Treviso, ma Izekor non riesce ad arrivare fino in fondo e nulla di fatto. Insistono i padroni di casa e all’8’ arriva la meta di Rhyno Smith che si tuffa al largo per il 5-3. 🔗 Leggi su Oasport.it
