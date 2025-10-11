una stagione indimenticabile per i funghi io ho trovato un porcino da oltre 2 chili

Prato, 11 ottobre 2025 – Che l’attuale stagione sia da record, propizia e felice un po’ in tutte le zone per chi raccoglie funghi è noto, e questa storia lo conferma. Un giovane di Carmignano, Leonardo Rossi, divenuto un appassionato raccoglitore perché da piccolo andava sulle montagne in compagnia di un esperto fungaiolo da cui ha appreso l’arte, ha raccolto in questi primi giorni del mese di ottobre sulla Montagna Pistoiese un fungo ’porcino estivo’, il cui suo vero nome è "Boletus Aestivalis", del peso di due chili e 15 grammi. Con lui nella felice escursione anche la sua fidanzata Livia e un amico, David, che compongono il terzetto che cammina tutte le settimane per chilometri nei boschi della zona attorno all’Abetone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

