Una stagione indimenticabile per i funghi Io ho trovato un porcino da oltre 2 chili
Prato, 11 ottobre 2025 – Che l’attuale stagione sia da record, propizia e felice un po’ in tutte le zone per chi raccoglie funghi è noto, e questa storia lo conferma. Un giovane di Carmignano, Leonardo Rossi, divenuto un appassionato raccoglitore perché da piccolo andava sulle montagne in compagnia di un esperto fungaiolo da cui ha appreso l’arte, ha raccolto in questi primi giorni del mese di ottobre sulla Montagna Pistoiese un fungo ’porcino estivo’, il cui suo vero nome è "Boletus Aestivalis", del peso di due chili e 15 grammi. Con lui nella felice escursione anche la sua fidanzata Livia e un amico, David, che compongono il terzetto che cammina tutte le settimane per chilometri nei boschi della zona attorno all’Abetone. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: stagione - indimenticabile
Quindici spettacoli per un'altra stagione indimenticabile: ecco il cartellone de L’Officina dell’Arte
La Bottega Dei Semplici Pensieri. Paula van Hissenhoven · Efecto. ?Ancora nostalgia estiva: il battesimo di Gabriele ha chiuso una stagione indimenticabile, costruita con cura in ogni dettaglio. ?Frittura fragrante, catering impeccabile, l’apecar vestito a - facebook.com Vai su Facebook
Una stagione indimenticabile per i funghi. “Io ho trovato un porcino da oltre 2 chili” - Prato, 11 ottobre 2025 – Che l’attuale stagione sia da record, propizia e felice un po’ in tutte le zone per chi raccoglie funghi è noto, e questa storia lo conferma. Lo riporta lanazione.it
Funghi, al via la stagione della raccolta. Torna il ticket obbligatorio nelle valli - Entra nel vivo la stagione della raccolta funghi, in Valle Seriana e in Valle Brembana, dove gli appassionati devono (in alcuni Comuni) dotarsi di tesserino per la raccolta. Come scrive ecodibergamo.it