Una rosa per Norma | a Chieti la cerimonia in ricordo della studentessa istriana vittima delle foibe
Cerimonia in ricordo di Norma Cossetto, domenica 12 ottobre, alle ore 12, a Chieti Scalo, in largo Martiri delle Foibe. “Una rosa per Norma” è la manifestazione organizzata in memoria della studentessa istriana uccisa dai partigiani jugoslavi nei pressi della foiba di Villa Surani. È stata. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
