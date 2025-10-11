Una nuova stagione insieme per Chimera Nuoto e TMA Italia
Arezzo, 11 ottobre 2025 – Una nuova stagione insieme per Chimera Nuoto e cooperativa TMA Italia. Le due realtà hanno dato seguito a una sinergia tecnica e organizzativa che, facendo affidamento sugli spazi del Palazzetto del Nuoto di Arezzo, sarà nuovamente orientata a valorizzare le potenzialità dell’ambiente acquatico come attivatore emozionale, sensoriale e motorio per portare benefici concreti alle persone con disturbi dello spettro autistico e disturbi dello sviluppo. La crescita, la qualità e la richiesta di questa particolare proposta all’interno della piscina cittadina sono certificate dall’aumento dei nuotatori di ogni età, dei corsi attivati, delle fasce orarie impegnate e del numero di operatori formati, motivando l’ulteriore consolidamento di una rete che è oggi capace di rispondere ai bisogni di centinaia di famiglie del territorio aretino. 🔗 Leggi su Lanazione.it
