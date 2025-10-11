Una nuova auto in dono all’hospice
Donata all’ Hospice di Savignano una nuova auto per l’assistenza domiciliare, frutto di un grande lavoro di squadra tra Christine Chierici, Cesena Fc e Ior. Sarà utilizzata dai professionisti dell’equipe della dottoressa Elena Amaducci per portare sul territorio di Cesena assistenza domiciliare a quei pazienti che possono ricevere le cure palliative a casa loro. Il taglio del nastro, è stato effettuato da Christine Chierici, moglie del compianto ’mister’ Germano Chierici, lo Ior, i calciatori Marco Materazzi, Igor Protti e Davide Biondini, grazie a una grande raccolta fondi a sostegno dell’Hospice, luogo dove lo stesso mister ha trascorso gli ultimi giorni di vita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
