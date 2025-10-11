Una nuova auto in dono all’hospice

Ilrestodelcarlino.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Donata allHospice di Savignano una nuova auto per l’assistenza domiciliare, frutto di un grande lavoro di squadra tra Christine Chierici, Cesena Fc e Ior. Sarà utilizzata dai professionisti dell’equipe della dottoressa Elena Amaducci per portare sul territorio di Cesena assistenza domiciliare a quei pazienti che possono ricevere le cure palliative a casa loro. Il taglio del nastro, è stato effettuato da Christine Chierici, moglie del compianto ’mister’ Germano Chierici, lo Ior, i calciatori Marco Materazzi, Igor Protti e Davide Biondini, grazie a una grande raccolta fondi a sostegno dell’Hospice, luogo dove lo stesso mister ha trascorso gli ultimi giorni di vita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

una nuova auto in dono all8217hospice

© Ilrestodelcarlino.it - Una nuova auto in dono all’hospice

In questa notizia si parla di: nuova - auto

Nuova Fiat Grande Panda Fastback 2026: l’auto della svolta

La nuova zona a traffico limitato: "In Montenapo auto calate del 13%. Ora altre deroghe per chi lavora"

Una nuova area cani, percorsi pedonali e 30 posti auto all'Ardeatino: progetto da 150mila euro

Cerca Video su questo argomento: Nuova Auto Dono All8217hospice