Una nuova asta da record per Basquiat | l’opera giovanile Crowns Peso Neto parte da 45 milioni di dollari

Le opere di street art continuano a interessare il mercato dei collezionisti. Una delle prime opere di Jean-Michel Basquiat, intitolata “Crowns Peso Neto”, sarà venduta da Sothesby’s a New York il 18 novembre, con una stima iniziale fino a 45 milioni di dollari. Secondo le informazioni disponibili, la valutazione è la più alta in assoluto per un dipinto dell’artista afroamericano. La raffigurazione risale al 1981, quando Basquiat aveva 21 anni. Si tratta di uno scenario caratterizzato da volti astratti, simboli ricorrenti e le celebri corone nere su sfondo bianco. “Crowns” rappresenta un momento cruciale nella carriera del pittore: il passaggio dalla street art alle opere in galleria, culminato con la sua prima esposizione personale alla galleria di Annina Nosei nello stesso anno a Soho. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

