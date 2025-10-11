Una mostra sulla Fata di Milano esoterica e filantropa nel suo Palazzo Morando

Milano riscopre la sua "Fata Morgana". La contessa Lydia Caprara Morando Attendolo Bolognini è stata donna dal nome complesso quanto la sua geografia esistenziale,.

mostra fata milano esotericaFata Morgana: memorie dall’invisibile, mostra - Dal 9 ottobre al 30 novembre 2025, presso gli spazi espositivi di Palazzo Morando | Costume Moda Immagine, a Milano in via Sant'Andrea 6, è aperta al pubblico la mostra Fata Morgana: memorie dall’invi ... Lo riporta mentelocale.it

Fata Morgana, memorie dell'invisibile - A Palazzo Morando fino al 30 novembre la mostra ispirata alla figura della contessa Lydia Morando, morta 80 anni fa, e alla sua biblioteca esoterica. rainews.it scrive

