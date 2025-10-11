Una mamma con due figli minori | Sfratto esecutivo non per colpa mia Rischiamo di finire in strada aiuto
"Ho uno sfratto esecutivo e rischio di finire in mezzo a una strada per una morosità incolpevole. Nessuno mi aiuta, sono disperata, non mi è mai successo di trovarmi in questa situazione". A parlare è una mamma di 45 anni, con due figli minorenni che vanno ancora a scuola, che il 20 ottobre prossimo dovrà lasciare l’abitazione in cui ha vissuto negli ultimi tre anni, ad Ancona. Ieri ha contattato il Carlino per raccontare la condizione in cui si trova e per la quale, sostiene la donna, "nemmeno i servizi sociali del Comune riescono a darmi una mano, ho dovuto penare anche per farmi rispondere, l’assistente che mi ha presa in carico è in ferie". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Una mamma con due figli minori: "Sfratto esecutivo non per colpa mia. Rischiamo di finire in strada, aiuto" - Il 20 ottobre dovrà lasciare l’abitazione perché si è accorta che l’ex marito non pagava neanche l’affitto "C’è un arretrato troppo oneroso che io, benché lavori, non posso coprire. Da ilrestodelcarlino.it
