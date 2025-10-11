Una Lamborghini Huracan Evo ha ignorato la notte scorsa l'alt dei carabinieri a Chiari (Brescia) e si è lanciata ad altissima velocità in direzione Bergamo. Il potente bolide è stato notato da una pattuglia della sezione radiomobile dei carabinieri di Chiari mentre sfrecciava a velocità elevata lungo le vie del paese. I militari hanno immediatamente intimato l'alt, ma il conducente, invece di fermarsi, ha premuto sull'acceleratore, dando il via a un inseguimento a tutta velocità. La corsa si è diretta verso la provincia di Bergamo, tra sorpassi azzardati e manovre spericolate. L'inseguimento si è concluso solo nel territorio di Grumello del Monte (Bergamo), dove i carabinieri sono riusciti a bloccare l'auto e identificare il conducente, un 36enne di origini kosovare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Una Lamborghini a tutto gas e il ragazzo col machete: la folle notte sulle strade di Chiari