Una domenica speciale grazie a 35 fattorie didattiche

Padovaoggi.it | 11 ott 2025

Con una crescita annua del +10,78 % di aziende agricole che intraprendono l’indirizzo didattico, il Veneto si candida ad ecosistema agricolo culturale e la provincia di Padova brilla per il contributo di tante aziende agricole che hanno intrapreso questa strada. Lo testimoniano le 485 fattorie. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

