Una data storica a Sondrio è partito il corso di laurea in Ingegneria Informatica del Politecnico di Milano
“Una data storica per Sondrio”. Dopo anni di attese e tentativi, il capoluogo valtellinese diventa finalmente una città universitaria. È iniziato, infatti, il primo semestre del corso di laurea in Ingegneria Informatica del Politecnico di Milano, presso la sede dell'APF Valtellina in via Besta. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
In questa notizia si parla di: data - storica
Una “data storica” per Livigno: assegnata la gara per la cabinovia che ridurrà il traffico del 23%
Data storica. Il ’Dlf’ compie cento anni
Data storica per Montedoglio: firmato il Certificato di Collaudo
Il prossimo 20 giugno segnerà una data storica per il mercato degli smartphone nell'Unione Europea. Vai su Facebook
È una data storica, l’accordo di pace raggiunto nella notte consentirà già nelle prossime ore un traguardo inimmaginabile nelle settimane scorse. Il cessate il fuoco, il rilascio degli ostaggi israeliani, la liberazione dei prigionieri palestinesi, il ritiro dell'esercito fi - X Vai su X
Una “data storica” per Livigno: assegnata la gara per la cabinovia che ridurrà il traffico del 23% - Affidato l’appalto della nuova infrastruttura che collegherà i due versanti trasportando 1. msn.com scrive