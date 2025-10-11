Una data storica a Sondrio è partito il corso di laurea in Ingegneria Informatica del Politecnico di Milano

11 ott 2025

“Una data storica per Sondrio”. Dopo anni di attese e tentativi, il capoluogo valtellinese diventa finalmente una città universitaria. È iniziato, infatti, il primo semestre del corso di laurea in Ingegneria Informatica del Politecnico di Milano, presso la sede dell'APF Valtellina in via Besta. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

