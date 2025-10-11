Il sole e tante cose belle da vedere questo fine settimana. Innanzitutto la XIV edizione delle Giornate Fai d’autunno: oggi e domani dalle 10 alle 17 (ultimo ingresso) la delegazione del Fai di Prato accompagnerà i visitatori alla scoperta di Villa San Leonardo al Palco e dei rinnovati giardini tornati ai fasti originari. Con i volontari Fai anche la comunità dei Ricostruttori alla quale la Diocesi ha affidato la cura e la gestione degli storici ambienti. Oltre alla parte interna che fu convento francescano, ma anche dimora del mercante Francesco Datini e dagli anni Cinquanta sede dei ritiri spirituali, da scoprire lo splendido parco e da ammirare il bellissimo panorama della città dal belvedere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un weekend fatto ad arte. I tesori di Villa del Palco. E le altre visite speciali