Un weekend fatto ad arte I tesori di Villa del Palco E le altre visite speciali
Il sole e tante cose belle da vedere questo fine settimana. Innanzitutto la XIV edizione delle Giornate Fai d’autunno: oggi e domani dalle 10 alle 17 (ultimo ingresso) la delegazione del Fai di Prato accompagnerà i visitatori alla scoperta di Villa San Leonardo al Palco e dei rinnovati giardini tornati ai fasti originari. Con i volontari Fai anche la comunità dei Ricostruttori alla quale la Diocesi ha affidato la cura e la gestione degli storici ambienti. Oltre alla parte interna che fu convento francescano, ma anche dimora del mercante Francesco Datini e dagli anni Cinquanta sede dei ritiri spirituali, da scoprire lo splendido parco e da ammirare il bellissimo panorama della città dal belvedere. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: weekend - arte
Primo weekend d?esodo anche in Puglia: assalto alle città d?arte ma gli italiani sono in calo
A Faenza 'Made in Italy': un weekend di mostra-mercato, eventi e arte diffusa
A Monselice un weekend all’insegna del teatro e dell’arte in due location magiche della città
GIORNATE FAI D’AUTUNNO , anche a Gravina . Un weekend tra arte, fede e meraviglia! Nel cuore della città antica di Gravina, il Palazzo Ex Seminario apre le sue porte per le Giornate FAI d’Autunno Un’occasione unica per scoprire i tesori di arte sacra leg - facebook.com Vai su Facebook
Un weekend fatto ad arte. I tesori di Villa del Palco. E le altre visite speciali - Apertura straordinaria dell’Archivio di Stato, Palazzo Pretorio per le famiglie. Lo riporta msn.com
Mazara, un weekend tra tesori nascosti, arte e tradizioni di strada - Mazara del Vallo si prepara a un fine settimana ricco di appuntamenti, tra percorsi culturali, riti religiosi, arte contemporanea e mercatini popolari. Secondo tp24.it