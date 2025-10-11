Un super compleanno per i neo 60enni | i residenti nati nel 1965 fanno festa tutti assieme

Riceviamo la seguente segnalazione e pubblichiamo:“Volevo segnalare che venerdì sera presso l'area verde di Fiumana è stato festeggiato il compleanno di tutti i residenti del Comune di Predappio nati nel 1965. Hanno partecipato 51 persone. La cena è stata organizzata dalla Pro loco di Fiumana e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

