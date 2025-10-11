Un sogno sull' Italia che è appunto solo un sogno
Ho fatto un sogno: l’Italia era una nazione altamente alfabetizzata. Grande pace sui mezzi pubblici, dove il silenzio era interrotto non già da urla belluine né da musica a volume discutibile, bensì soltanto dallo sporadico fruscio delle pagine. I social network chiudevano per latitanza degli utenti e i booktoker passavano il tempo a leggere anziché a parlare. I giornali annunciavano l’inasprimento delle pene per chi, richiesto se avesse letto un romanzo, rispondesse “Ho visto il film” o “Sto guardando la serie”, denunciando così di confondere il libro con la trama. Milioni di telespettatori assistevano ai talk-show, in cui impazzavano dibattiti argomentati razionalmente, informati criticamente, eviscerati testualmente; nei sottopancia scorrevano intanto dettagliati riferimenti bibliografici per chi volesse approfondire per proprio conto e, magari, telefonare in trasmissione onde fornire un parere sul settore di competenza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
