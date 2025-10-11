Un Pronto soccorso dedicato agli animali

Nasce a Viareggio la proposta di realizzare il primo Pronto Soccorso veterinario pubblico della Toscana, operativo 24 ore su 24 e accessibile a cittadini e turisti. L’iniziativa è stata lanciata durante il convegno sul benessere animale organizzato dal direttivo locale di Forza Italia e moderato dal segretario provinciale di Forza Italia Carlo Bigongiari. "La Versilia vive un vuoto nei servizi di emergenza veterinaria - ha dichiarato Deborah Bergamini, candidata capolista di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana - e quando un animale sta male ogni minuto è prezioso. Serve un presidio unico, facile da raggiungere e operativo giorno e notte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

