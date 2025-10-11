Un Pronto soccorso dedicato agli animali
Nasce a Viareggio la proposta di realizzare il primo Pronto Soccorso veterinario pubblico della Toscana, operativo 24 ore su 24 e accessibile a cittadini e turisti. L’iniziativa è stata lanciata durante il convegno sul benessere animale organizzato dal direttivo locale di Forza Italia e moderato dal segretario provinciale di Forza Italia Carlo Bigongiari. "La Versilia vive un vuoto nei servizi di emergenza veterinaria - ha dichiarato Deborah Bergamini, candidata capolista di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana - e quando un animale sta male ogni minuto è prezioso. Serve un presidio unico, facile da raggiungere e operativo giorno e notte. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: pronto - soccorso
Caldo estremo a Ferragosto, oltre 550 pazienti nei pronto soccorso: i dati del Ferrarese
Identificato, dopo 6 giorni in pronto soccorso e la protesta: “Ho querelato Saltamartini”
Malore dopo la discoteca. Diciannovenne in gravi condizioni portato al pronto soccorso
Giovanni ritrovato purtroppo senza vita nell’ospedale di #Palermo dal cui pronto soccorso si era allontanato il 30 settembre. “Era in un reparto all’ottavo piano del Villa Sofia”. Condoglianze ai familiari, che avevano lanciato per lui appelli a “Chi l’ha visto?”. #ch - X Vai su X
Giovanni ritrovato purtroppo senza vita all’interno dell’ospedale di #Palermo dal cui pronto soccorso si era allontanato il 30 settembre. “Il corpo era in un reparto all’ottavo piano del Villa Sofia”, comunicano i familiari, che avevano lanciato per lui appelli a “Chi l - facebook.com Vai su Facebook
"Un Pronto soccorso dedicato agli animali" - Nasce a Viareggio la proposta di realizzare il primo Pronto Soccorso veterinario pubblico della Toscana, operativo 24 ... Come scrive lanazione.it
Noah Wyle torna in ospedale. Per “Call My Agent” c’è la terza - Per “Call My Agent” c’è la terza" pubblicato il 28 Settembre 2025 a firma di Federico Pontiggia ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it