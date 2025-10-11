Un Posto al Sole Anticipazioni | Castrese sarà l' arma segreta di Marina contro i Gagliotti?

Comingsoon.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, in arrivo su Rai3, Castrese crollerà a causa dei Gagliotti e questo evento potrebbe portarlo ad allearsi con Marina. Ecco cosa vedremo prossimamente nella Soap. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

© Comingsoon.it - Un Posto al Sole Anticipazioni: Castrese sarà l'arma segreta di Marina contro i Gagliotti?

