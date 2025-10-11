un piccolo elenco di appuntamenti in tutta italia da segnare in agenda

I l mensile Arte, in occasione del Premio Cairo 2025, presenta I grandi Autoritratti per Arte, gli originali di 14 opere commissionate tra il 1980 e il 1982 per le copertine della rivista. Realizzati a tempera, acquerello, olio e fotografia, sono firmati da Enrico Baj, Pietro Consagra, Renato Guttuso, Robert Kushner, Fausto Melotti, Ennio Morlotti, Meret Oppenheim, Giulio Turcato, Renzo Vespignani. A Milano, Museo della Permanente, dal 14 al 19 ottobre. Bai Yiyi porta la sua arte visionaria a Milano con la mostra “Healing” X Leggi anche › “Linus-Festival del fumetto” ad Ascoli Piceno e gli altri eventi da non perdere Il 24 e 25 ottobre a Milano va in scena Selvatico ancestrale, lo spettacolo della Compagnia Opera Liquida che dal 2008 lavora con detenuti e ex detenuti dell’omonimo carcere milanese. 🔗 Leggi su Iodonna.it

