Un piano dedicato ai giovani Università scuola associazioni Una rete per la socializzazione

Sono i ragazzi i destinatari del progetto Insubria Moving, che sta a significare proprio "Movimento, Opportunità, Valorizzazione, Inclusione: Nuove Strategie per i Giovani". Un'iniziativa promossa dalla Provincia di Varese come ente capofila, nell'ambito di un programma dell'Unione delle Province d'Italia. Il lancio ufficiale si è svolto ieri con una mattinata dalla scaletta particolarmente ricca presso il campus dell' Università dell'Insubria in via Monte Generoso. Il pubblico composto da studenti delle scuole superiori ha potuto seguire numerose esibizioni dedicate a diverse discipline: dagli scacchi viventi alla difesa personale, dal basket in carrozzina alle arti circensi, dalla danza alle freccette.

