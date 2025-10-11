Un Paese in debito risparmio e prestiti nella storia d’Italia

Parmatoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nascita del Regno d’Italia, nel cuore del XIX secolo, coincide con un mondo in rapida trasformazione: le nazioni europee si affacciano gradualmente alla modernità, si progettano infrastrutture, prendono forma i sistemi di pubblica istruzione e gli eserciti, sempre più avanzati tecnologicamente. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: paese - debito

Festa nazionale di San Francesco, il 4 ottobre diventa giorno festivo. Maggioranza esulta, ma c’è chi critica: “Un Paese con un debito pubblico che supera il 140% del Pil non può permettersi una festività in più”

paese debito risparmio prestitiUn Paese in debito, risparmio e prestiti nella storia d’Italia - A Palazzo Bossi Bocchi dal 10 ottobre al 21 dicembre una mostra per ripercorrere la storia d’Italia – dall’unificazione alla ricostruzione del secondo dopoguerra – attraverso le immagini del prestito ... Secondo parmatoday.it

paese debito risparmio prestitiRisparmio e prestiti nella storia d’Italia in mostra a Palazzo Bossi Bocchi - Le foto dell'inaugurazione - Risparmio e prestiti nella storia d’Italia" che Fondazione Cariparma, in collaborazione con l’Università di Parma, nella s ... Lo riporta gazzettadiparma.it

Cerca Video su questo argomento: Paese Debito Risparmio Prestiti