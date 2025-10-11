Un mese di visite oculistiche gratuite per chi non può permettersele

All’Opera Diocesana Istituto San Vincenzo di via Copernico, ogni giorno di questo mese chi non può permetterselo, può fare un controllo gratuito della vista. Oltre sessanta persone al giorno attraversano le porte di quella che, per tutto il mese, è diventata una clinica oculistica gratuita. Sono volti segnati dalla fatica, occhi che hanno smesso da tempo di pretendere, mani che si muovono incerte nello spazio. Sono i fragili, come li chiamiamo noi, come se quella parola bastasse a contenere le loro storie. La Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia ha scelto Milano per celebrare la Giornata Mondiale della Vista con un gesto che va oltre la simbolica ricorrenza del 9 ottobre. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Un mese di visite oculistiche gratuite per chi non può permettersele

