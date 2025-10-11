Un italiano irrompe durante Norvegia-Israele con la maglia Free Gaza | Mi hanno squartato la mano
Mario Ferri, da tutti conosciuto come 'Il Falco', è stato protagonista di un'altra delle sue invasioni questa volta allo stadio "Ullevaal" di Oslo in occasione di Norvegia-Israele indossando la sua iconica maglietta con il simbolo di Superman e la scritta "Free Gaza". 🔗 Leggi su Fanpage.it
