Un italiano irrompe durante Norvegia-Israele con la maglia Free Gaza | Mi hanno squartato la mano

Fanpage.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mario Ferri, da tutti conosciuto come 'Il Falco', è stato protagonista di un'altra delle sue invasioni questa volta allo stadio "Ullevaal" di Oslo in occasione di Norvegia-Israele indossando la sua iconica maglietta con il simbolo di Superman e la scritta "Free Gaza". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: italiano - irrompe

LAVU’ irrompe con Ci voleva: un respiro nuovo nel pop italiano

italiano irrompe durante norvegiaUn italiano irrompe durante Norvegia-Israele con la maglia Free Gaza: “Mi hanno squartato la mano” - Mario Ferri, da tutti conosciuto come 'Il Falco', è stato protagonista di un'altra delle sue invasioni questa volta allo stadio "Ullevaal" di ... Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Italiano Irrompe Durante Norvegia