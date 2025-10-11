Un intervento eccezionale all’ospedale San Gerardo Salvata 15enne del Bahrein
Un’operazione che ha cambiato una vita. Al San Gerardo è stato eseguito a fine settembre un intervento chirurgico di altissimo livello su una ragazza di 15 anni proveniente dal Bahrein, affetta da una complessa malformazione cranio-facciale. L’intervento, durato ore, è stato condotto da una équipe multidisciplinare che ha riunito i medici della chirurgia plastica e della neurochirurgia del San Gerardo, insieme a specialisti dell’Azienda ospedaliero-universitaria delle Marche e al neurochirurgo bahreinita Nabeel Alshafai. Un lavoro di squadra internazionale, frutto di una tradizione d’eccellenza che a Monza ha radici profonde. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
