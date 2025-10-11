L a nuova serie Netflix Boots (8 episodi) è uno dei teen drama più affascinanti e insoliti degli ultimi tempi. Tratta dall’autobiografia The Pink Marine dello sceneggiatore Greg Cope White, racconta la storia di Cameron, un giovane omosessuale che, per seguire il suo miglior amico, si arruola nel corpo dei Marines. Un viaggio difficile e pericoloso in un mondo omofobo e violento che, inaspettatamente, diventerà la sua vera casa. Da “Il mostro” a “The Witcher”: cosa vedere su Netflix a ottobre 2025 X Leggi anche › Cosa vedere su Netflix a ottobre 2025: 10 titoli tra film e serie tv Boots, serie Netflix, trama episodi in streaming. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Un giovane fa una scelta radicale tra desiderio di diventare migliore e timore di rivelare la propria omosessualità