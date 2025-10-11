Un East Shield a difesa dell’Europa Reportage dal Fianco Orientale
Krynki è un piccolo villaggio della Polonia nord-orientale, a circa tre ore di auto da Varsavia. La strada per arrivarci attraversa la pianura polacca senza incontrare ostacoli naturali, fatta eccezione per la nebbia, a tratti fittissima, che da ottobre a marzo riduce la visibilità ad appena pochi metri e obbliga a procedere a velocità sostenuta. Man mano che ci si avvicina, si può notare come le stazioni di servizio siano sempre meno popolate di civili e sempre più da militari, che si concedono un caffè o uno snack prima di tornare al lavoro nelle basi circostanti. Una volta lasciate le arterie principali, la strada asfaltata lascia il passo a percorsi sterrati che costeggiano foreste, fattorie e piccole abitazioni. 🔗 Leggi su Formiche.net
In questa notizia si parla di: east - shield
5/ Oltre alla minaccia ibrida del flusso artificiale migratorio, i polacchi si stanno preparando anche ad un eventuale attacco convenzionale russo con le fortificazioni di East Shield, perché l’esperienza ucraina ci insegna che anche ciò che sembra irrealistico pu - X Vai su X
