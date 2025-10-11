Un chilo di droga in casa | ecco come è stato scoperto

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti. In particolare, nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 31enne di origini ucraine, con precedenti di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: chilo - droga

Aveva allestito in casa un laboratorio della droga: sequestrato un chilo e mezzo di stupefacente

Maxi retata a Torino: cocaina e crack in casa, arrestato con un chilo di droga nel cuore di Barriera Milano

VIDEO | In macchina con mezzo chilo di droga nascosta nello zaino e pronta per lo spaccio, arrestato 23enne

SULMONA. Arrestato con un chilo di droga, sequestro di beni dopo il blitz della Guardia di Finanza Guarda il servizio - facebook.com Vai su Facebook

Fugge e lo rincorrono. Getta mezzo chilo di droga in rio -> - X Vai su X

Chili di droga nascosti in vari appartamenti: arrestate 7 persone, una di loro aveva 14mila euro negli slip - Quattro appartamenti passati al setaccio, auto usate come corrieri e chili e chili di droga sequestrati. Come scrive milanotoday.it

Un chilo di droga in casa: ecco come è stato scoperto - Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti. Scrive napolitoday.it