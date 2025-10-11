Un carneade in finale a Shanghai Vacherot batte Djokovic e fa la storia

AGI - Sui campi in cemento della capitale economica della Cina, al 'Rolex Shanghai Masters', il carneade monegasco Valentin Vacherot, proveniente dalle qualificazioni e 204esimo del ranking mondiale, è il primo finalista dopo aver eliminato in semifinale il serbo Novak Djokovic, quinto della classifica mondiale e quarta forza del tabellone, con il punteggio di 6-3 6-4. Per Vacherot, che nei Masters 1000 era riuscito a raggiungere solo una volta il secondo round (Montecarlo 2025) e a disputare un solo turno negli Slam, un torneo a Shanghai incredibile: ha battuto avversari del calibro di Bublik, Griekspoor, Rune e oggi Djokovic. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Un carneade in finale a Shanghai, Vacherot batte Djokovic e fa la storia

In questa notizia si parla di: carneade - finale

Atp Shanghai - Vacherot batte un acciaccato Djokovic e conquista una storica finale - La favola di Valentin Vacherot vivrà un nuovo capitolo, perché il tennista classe 1998 è a un solo passo da quella che diventerebbe una incredibile impresa a Shanghai. Segnala tennisworlditalia.com

Shanghai, Vacherot non si ferma: batte Djokovic ed è in finale - Quella tra Valentin Vacherot e Novak Djokovic sarebbe stata una partita che, a prescindere dall'esito, avrebbe contribuito ad aggiornare almanacchi ... Secondo sport.tiscali.it