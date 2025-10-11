Un campo da basket artistico Ecco l’opera degli studenti
Le partite saranno di sicuro avvincenti. Intanto, però, non ci sono dubbi sul fatto che già il campo di gioco sia altamente spettacolare: a progettare il look del playground di via D’Azeglio sono stati gli studenti del liceo artistico Amedeo Modigliani. Anche qui hanno dato sfogo a tutta la loro fantasia, trasformando un campetto di basket in un’opera da ammirare a bocca aperta. Proprio i ragazzi con i loro docenti questa mattina alle 10 parteciperanno all’inaugurazione voluta dall’amministrazione per dare risalto a questa collaborazione. Il nuovo playground è composto da elementi grafici che richiamano i monumenti di Giussano, altri che rimandano alle vacanze, all’aria aperta, al mare e agli skateboard: a caratterizzare la pavimentazione ci sono tonalità accese e ben definite. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
