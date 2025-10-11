Le partite saranno di sicuro avvincenti. Intanto, però, non ci sono dubbi sul fatto che già il campo di gioco sia altamente spettacolare: a progettare il look del playground di via D’Azeglio sono stati gli studenti del liceo artistico Amedeo Modigliani. Anche qui hanno dato sfogo a tutta la loro fantasia, trasformando un campetto di basket in un’opera da ammirare a bocca aperta. Proprio i ragazzi con i loro docenti questa mattina alle 10 parteciperanno all’inaugurazione voluta dall’amministrazione per dare risalto a questa collaborazione. Il nuovo playground è composto da elementi grafici che richiamano i monumenti di Giussano, altri che rimandano alle vacanze, all’aria aperta, al mare e agli skateboard: a caratterizzare la pavimentazione ci sono tonalità accese e ben definite. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un campo da basket “artistico”. Ecco l’opera degli studenti