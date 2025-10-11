Un box del parcheggio base logistica dello spaccio

Padovaoggi.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spaccio di droga, ancora un'operazione messa a segno dai carabinieri. Il bilancio è di due nordafricani di appena 18 anni in manette. Devono rispondere dell'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. I fatti si sono verificati nella notte a cavallo tra giovedì e venerdì 10. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: parcheggio - base

Cerca Video su questo argomento: Box Parcheggio Base Logistica