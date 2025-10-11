Un avversario di Sinner svela a che punto arriva la sudditanza | si sghignazza in spogliatoio
Lo statunitense Alex Michelsen prova a far capire il livello di sudditanza degli altri giocatori verso i due dominatori del tennis mondiale, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, raccontando cosa succede in spogliatoio in loro assenza: risate amare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
