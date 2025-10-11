I mpossibile non notarla. A Parigi, davanti al Grand Palais fresco di ristrutturazione, tra dicembre e marzo c’era una costante, paziente – e speranzosa – fila di persone “in lista d’attesa”. Gli ingressi per The Soul Trembles (L’anima trema) erano esauriti, provocando improvvisi attacchi di Fomo ( Fear Of Missing Out, la paura di essere tagliati fuori dall’evento). Per fortuna non è vero che i treni passano una volta sola: la grande retrospettiva di Chiharu Shiota (la ricordate? Era l’artista che rappresentava il Giappone alla Biennale di Venezia 2015) arriverà il 22 ottobre al Mao – il Museo d’Arte Orientale di Torino – e resterà fino al 28 giugno 2026. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un appuntamento imperdibile al Mao di Torino: la retrospettiva della poetica artista Chiharu Shiota, in diretta dal Grand Palais di Parigi dove è stata sempre sold out! Il Giappone è vicino...