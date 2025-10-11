Un appuntamento imperdibile al Mao di Torino | la retrospettiva della poetica artista Chiharu Shiota in diretta dal Grand Palais di Parigi dove è stata sempre sold out! Il Giappone è vicino
I mpossibile non notarla. A Parigi, davanti al Grand Palais fresco di ristrutturazione, tra dicembre e marzo c’era una costante, paziente – e speranzosa – fila di persone “in lista d’attesa”. Gli ingressi per The Soul Trembles (L’anima trema) erano esauriti, provocando improvvisi attacchi di Fomo ( Fear Of Missing Out, la paura di essere tagliati fuori dall’evento). Per fortuna non è vero che i treni passano una volta sola: la grande retrospettiva di Chiharu Shiota (la ricordate? Era l’artista che rappresentava il Giappone alla Biennale di Venezia 2015) arriverà il 22 ottobre al Mao – il Museo d’Arte Orientale di Torino – e resterà fino al 28 giugno 2026. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: appuntamento - imperdibile
A Cervaro torna la Sagra della 'Pizza Fritta e Mortadella': un appuntamento imperdibile
A Cervaro torna la Sagra della 'Pizza Fritta e Mortadella': un appuntamento imperdibile
A Palermo un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di tecnologia
CULTURA E PAESAGGIO: sabato 11 e domenica 12 ottobre appuntamento imperdibile con le Giornate FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano #notizie #valdagri #press Vai su Facebook
Un appuntamento imperdibile in edicola e sul sito: domani mattina Gian Piero Gasperini si racconta in una lunga intervista al Corriere dello Sport. Il nostro direttore, Ivan Zazzaroni, ha trascorso con lui più di un’ora a Trigoria: dal rapporto con i Friedkin alla “su - X Vai su X
Corno da caccia, l'appuntamento a Torino con due concerti - Torna l'appuntamento con l'arte musicale dei suonatori di corno da caccia dell'Accademia di Sant'Uberto a Nichelino, in provincia di Torino in occasione delle Giornate internazionali del corno da ... ansa.it scrive
Salone del Libro, Torino: appuntamento al Lingotto - Torna l’appuntamento con il Salone Internazionale del Libro di Torino: a disposizione di lettori ed editori ci sono, fino a lunedì 19 maggio, 137 mila mq di esposizione, con oltre 700 stand, 51 sale e ... Da tgcom24.mediaset.it