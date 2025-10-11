Umanoide al lavoro in officina Il futuro arriva in Valvarrone in una piccola azienda dell’acciaio

Per ora si occupa solo di controllo qualità dei pezzi tranciati nella pressa. "Questo però è solo il mio primo incarico, perché so svolgere molte altre mansioni", spiega il neoassunto. Il neoassunto non è un operaio specializzato, ma un robot umanoide cognitivo, il primo a lavorare in una officina meccanica. Si chiama RoboPiki e da ieri si è unito ai trenta colleghi delle Officine Piki di Valvarrone, azienda metalmeccanica fondata nel 1979, dove si tratta acciaio inox e si saldano serbatoi per bevande. "RoboPiki rappresenta un’evoluzione culturale prima ancora che tecnologica – spiega Davide Vitali, titolare delle Officine Piki -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

