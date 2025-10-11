Umanoide al lavoro in officina Il futuro arriva in Valvarrone in una piccola azienda dell’acciaio
Per ora si occupa solo di controllo qualità dei pezzi tranciati nella pressa. "Questo però è solo il mio primo incarico, perché so svolgere molte altre mansioni", spiega il neoassunto. Il neoassunto non è un operaio specializzato, ma un robot umanoide cognitivo, il primo a lavorare in una officina meccanica. Si chiama RoboPiki e da ieri si è unito ai trenta colleghi delle Officine Piki di Valvarrone, azienda metalmeccanica fondata nel 1979, dove si tratta acciaio inox e si saldano serbatoi per bevande. "RoboPiki rappresenta un’evoluzione culturale prima ancora che tecnologica – spiega Davide Vitali, titolare delle Officine Piki -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: umanoide - lavoro
Video. Presentato RoboPiki, il primo robot umanoide cognitivo al lavoro in officina
Alle Officine Piki al lavoro il primo robot umanoide cognitivo, il futuro è in Valvarrone https://lecconotizie.com/economia/valsassina-economia/alle-officine-piki-al-lavoro-il-primo-robot-umanoide-cognitivo-il-futuro-e-in-valvarrone/… via @Lecco Notizie - X Vai su X
L'attività lavorativa come fulcro dello sviluppo umano integrale. È stato questo il tema dell'irrituale quanto proficuo incontro tra la Cgil e l’Arcivescovo svoltosi presso la Camera del Lavoro della Città metropolitana CGIL Lombardia - facebook.com Vai su Facebook
Umanoide al lavoro in officina. Il futuro arriva in Valvarrone in una piccola azienda dell’acciaio - Il titolare Davide Vitali: "Rappresenta un’evoluzione culturale prima ancora che tecnologica". Riporta ilgiorno.it
Alle Officine Piki al lavoro il primo robot umanoide cognitivo, il futuro è in Valvarrone - Automatizzare le fasi più critiche e complesse della produzione “RoboPiki non sostituirà mai l’uomo, ma potrà essere sicuramente un valido aiuto” VALVARRONE – Al primo impatto sembra di essere in un f ... msn.com scrive