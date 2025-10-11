Ultimissime Juve LIVE | novità dall’infermeria bianconera avanza il nome di Guerreiro per la fascia delineato il futuro di Vlahovic

Juventusnews24.com | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti. Ultimissime Juve LIVE – 11 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 10 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 9 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 8 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 7 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 6 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 5 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

ultimissime juve live novit224 dall8217infermeria bianconera avanza il nome di guerreiro per la fascia delineato il futuro di vlahovic

© Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: novità dall’infermeria bianconera, avanza il nome di Guerreiro per la fascia, delineato il futuro di Vlahovic

In questa notizia si parla di: ultimissime - juve

Mercato Juve: il gioiello dell’Ajax Jorrel Hato adesso può finire in Premier League! Le ultimissime

Ultimissime Juve LIVE: dopo il pareggio contro la Reggiana i bianconeri partono per il ritiro in Germania, l’elenco dei convocati

Ultimissime Juve LIVE: Vlahovic ha comunicato la sua volontà al club, novità per Sancho e Kolo Muani

Juventus, Openda e Zhegrova: la presentazione LIVE alle 14.30 - 30 vengono presentati ufficialmente gli ultimi due acquisti bianconeri, Lois Openda ed Edon Zhegrova. Lo riporta sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Ultimissime Juve Live Novit224