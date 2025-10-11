Ultimissime Inter LIVE | voci sull’addio a gennaio di Bisseck slitta il recupero dall’infortunio di Thuram?
Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Indice dei Contenuti. Ultimissime Inter Live di SABATO 11 OTTOBRE. Ultimissime Inter Live di VENERDI’ 10 OTTOBRE. Ultimissime Inter Live di GIOVEDI’ 9 OTTOBRE. Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI’ 8 OTTOBRE. Ultimissime Inter Live di MARTEDI’ 7 OTTOBRE. Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ 6 OTTOBRE. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: ultimissime - inter
Ultimissime Juve LIVE: Nico Gonzalez nel mirino dell’Inter, ci sono importanti novità su Pubill e Sancho
Ultimissime Juve LIVE: Nico Gonzalez nel mirino dell’Inter, contatti nelle scorse ore con Lucas Vazquez
Ultimissime Inter LIVE: il Fenerbahce prepara l’assalto a Calhanoglu, l’Atalanta chiede Pio Esposito
INTER-ATLETICO, oggi AMICHEVOLE in LIBIA: le ULTIMISSIME. Un BIG OUT, occhi su DIOUF e non solo ? GUARDA IL VIDEO ? https://youtube.com/watch?v=WEiPj93qMhY… - X Vai su X
FcInterNews.it. . Focus speciale sull'attacco 25/26 dell'Inter dopo le prime partite della stagione. Finalmente due degni sostituti di Lautaro e Thuram, anche se l'attacco sulla carta ha un giocatore in meno rispetto a qualche mese fa. Le ultimissime anche in vista Vai su Facebook
TOP NEWS Ore 24 - Le voci della sera da PSG-Inter. Fiorentina, De Gea fino al 2028 - Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti della serata. Si legge su tuttomercatoweb.com
Calhanoglu spegne le voci: "Voglio restare all'Inter". Poi parla delle polemiche con Lautaro - Prima le parole dell'agente, poi la conferma del giocatore: la telenovela è ufficialmente finita, Calhanoglu rimane all'Inter. Come scrive corrieredellosport.it